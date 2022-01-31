شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي: تعثر مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن عثمان ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت وسائل إعلام عن تعثر مفاوضات إدارة برشلونة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في اليوم الأخير من السوق الشتوي الحالي.



وكانت تقارير قد تحدثت عن سعي باريس سان جيرمان للحصول على ديمبلي، الذي لا يريد برشلونة الإبقاء عليه بعد فشل الاتفاق بين النادي واللاعب على تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأفادت شبكة ”سكاي سبورت“ بأن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن ديمبلي تعثرت ما يعني بقاء اللاعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.