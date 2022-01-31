رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع جوليان ألفاريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز.



وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”يسعدنا تأكيد إجراءات التعاقد مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت“.

وسيبقى ألفاريز مع ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو من عام 2022 على الأقل.

وأوضح النادي الإنجليزي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي خاض بالفعل خمس مباريات دولية مع الأرجنتين، وافق على صفقة مدتها خمس سنوات ونصف.