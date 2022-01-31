حتى الغرف الفارغة تم حجزها .. وزير الرياضة : لا يوجد بفندق إقامة الفراعنة أي شخص سوى البعثة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معقبا على فوز المنتخب المصرى على منتخب المغرب، أنه يجب أن نثق في ذاتنا وشبابنا وعندما نصل لدرجة معينة يجب أن نكمل، وأن منتخب مصر بدأ يصل للشكل الذي نريده منذ عام 2010، وعلينا أن نحافظ عليه وندعمه مهما كانت الظروف.

وناشد «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «mbc مصر 2»، اليوم الاثنين، الجماهير المصرية بدعم المنتخب الذي ينعكس عليهم حتى في أنديتهم بالنسبة للمحترفين، وينعكس على مستوى طموح المحليين للمنتخب، وتقبل ما يصل إليه.

وهنأ وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجماهير المصرية بفوز المنتخب المصري، مؤكدًا أنه يتواصل باستمرار مع بعثة المنتخب في الكاميرون بشكل لحظي، وهناك دعم كبير من الرئيس للمنتخب خلال البطولة.

وأوضح المهندس أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه لا توجد أي حالة إيجابية بكورونا داخل بعثة المنتخب، ولا يوجد بالفندق أي شخص سوى بعثة المنتخب، وحتى الغرف الفارغة تم حجزها، داعيًا الله أن يكونوا بخير وبصحة جيدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه سيحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون، منوها أن جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مطبقة.