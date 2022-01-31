منتخب مصر يضمن 35 مليون جنيه بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - ضمن منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحصول على 35 مليون جنيه من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».

جاء ذلك، بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا لمواجهة الكاميرون مساء الخميس المقبل.

وتنص لائحة مكافآت بطولة أمم إفريقيا على مكافأة للمتأهلين إلى الدور نصف النهائي، بحيث يحصلون على 2.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 200 ألف دولار، ما يعادل 35 مليون جنيه.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى دور نصف نهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1؛ حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 100.

​ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل، مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على جامبيا 2 / صفر.

تنطلق مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا في التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 على باول بيا ستاديوم.