سفير مصر في الكاميرون يكشف لمصراوي خطته لتأمين بعثة الفراعنة قبل مباراة نصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن خطته، لتأمين بعثة منتخب مصر، والجماهير، قبل اللقاء المرتقب، أمام منتخب الأسود ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وقال المليجي في تصريحات خاصة لمصراوي: "بنسعى لتسهيل كافة الأمور، وسأجتمع بكبار المسئولين في الكاميرون، من أجل تأمين المنتخب ، واللاعبين، بالإضافة إلى الجماهير المصرية، كما أحاول الاتفاق على تخصيص مدرج للجماهير داخل الملعب بحراسة معينة، من أجل الاحتفال والتشجيع بأرياحية".

وتابع: "الجماهير الكاميرونية متحمسة جدًا للمباراة، ولكن يتغلبهم الخوف، منتخب مصر ظهر بقوة في البطولة وأثبت أنه ليس بالخصم السهل".

ووجه السفير رسالة للجماهير المصرية: "يجب تفادي أي احتكاك مع الشعب الكاميروني، الجميع قادم لتشجيع مصر وليس لاستفزاز الأخرين، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل طيب، بعيدًا عن أي نوع من المشاكل".

وعن فندق إقامة منتخب مصر أكد مدحت المليجي: "وجهة نظر الجهاز الفني، أنه ليس في مصالحتنا تغيير فندق الإقامة الآن، خاصة أن ملعب أولمبيه سيستضيف المباراة، وهو قريب من فندق الإقامة، المحاربين لايهتموا بالتفاصيل الصغيرة فقط الاهتما يكون بالمباراة والتركيز على الأداء وتحقيق نتيجة إيجابية".

وقال سفير مصر في الكاميرون عن فوز المنتخب الوطني على المغرب: "مباراة لم تكن مليئة بالأهداف، مع العلم أننا كنا نستطيع أن نزيد من عدد الأهداف، ولكن اعتقادي أن المنتخب تعمد عدم التسجيل والاكتفاء بهدفين، في وجود 11 مقاتل في الملعب".

وأشار مدحت المليجي إلى: "ما يحدث للمنتخب يحسب لكارلوس كيروش المدير الفني، كانت هناك إشاعات أنه لا يهتم بكأس الأمم قدر اهتمامه بكأس العالم، ولكن أعتقد أنه أثبت أن هذا الكلام عار من الصحة، وإنها مجرد محاولات لقلب الطاولة عليه".

وتابع: "نرى الانسجام بين الاعبين في تزايد من مباراة تلو الأخرى، كل لاعب قادم من فريق مختلف ولهذا يحتاج لمجهود كبير، ولابد من توضيح الصورة بشكل كامل، أنه له بصمة حقيقية، ولا اجامل ولكن أتحدث بالنتائج، أتذكر أن أحد المدربين الكبار قال في تصريح، أنا يقتصر دوري على إيصال اللاعبين إلى المرمى فقط، ولن أسجل أنا الأهداف".