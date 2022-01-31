"استعدادا للكاميرون".. مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة أبو جبل للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد مصدر مقرب من محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر، أن اللاعب سينضم للتدريبات الجماعية للفراعنة بداية من غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغربي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتعرض أبو جبل للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة المغرب، وغادر مصابا في الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي للمواجهة، وحل محمد صبحي بدلا منه.

وأكد المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن أبو جبل سينضم للتدريبات الجماعية للمنتخب الوطني بدءًا من غد الثلاثاء.

وكان الخليج 365 قد أكد صباح اليوم الاثنين أن إصابة أبوجبل بسيطة ويعاني من إجهاد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل في مباراة نصف النهائي.