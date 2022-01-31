تقرير رقمي.. ماذا تغيير في أداء منتخب مصر أمام المغرب في كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح منتخب مصر من الفوز على منتخب المغرب 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وقدم منتخب مصر ملحمة كروية، وظهر بأفضل حال فنيًا، بالإضافة إلى الروح والقتال والإصرار على تحقيق الفوز المستحق والتأهل إلى دور نصف النهائي.

ورغم تفوق دفاع منتخب مصر في المباريات السابقة واستقبال هدف وحيد، إلا أن الجانب الهجومي كان يعاني بشكل كبير في التحول وخلق الفرص والتسجيل حيث سجل الفراعنة هدفين فقط في أربعة مباريات.

ولكن اختلف الأمر تمامًا في مواجهة المغرب، استطاع منتخب مصر تشكيل خطورة كبيرة على مرمى أسود الأطلس، رغم التأخر بهدف في الدقائق الأولى في المباراة.

ولأول مرة في كأس الأمم الأفريقية النسخة الحالية بالكاميرون يستطيع منتخب مصر تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الخصم، عن طريق خلق 9 فرص محققه، و5 محاولات ناجحة على المرمى الخصم.

واستطاع منتخب مصر رفع نسبة الأهداف المتوقعة له في كأس الأمم التي لم تتخطى هدفين في المباراة الواحدة فيما سبق، ولكن وصلت نسبة الأهداف المتوقعة أمام منتخب المغرب بسبب الفاعلية الكبيرة لهجوم الفراعنة إلى 2.7 هدفًا.

وبالنسبة للاعبين بشكل فردي، كان هناك تفوق كبير على لاعبي منتخب المغرب، حيث نجح الفراعنة في المرواغات الصحيحة، بـ22 مراوغة منهم 11 مكتملة.

ويرصد الخليج 365 أرقام منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب:

احصائيات منتخب مصر في المباراة:

ركنيات: 6

محاولات: 14 منهم 5 ناجحة بنسبة 36%

الأهداف المتوقعة: 2.7 هدفًا

خلق الفرص: 9

الاستحواذ: 54%

التمريرات: 493 منهم 369 ناجحة بنسبة 75%

العرضيات: 20 منهم 2 ناجحين بنسبة 10%

المراوغات: 22 منهم 11 ناجحين بنسبة 50%

الفوز بالكرة: 120 مرة

خسارة الكرة: 47 مرة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكاميرون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.