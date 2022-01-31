تصفيات كأس العالم .. تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل المنتخب السعودي في حسم التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الياباني، الثلاثاء.



ويلتقي المنتخبان في قمة مباريات الجولة 8 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، عن المجموعة الثانية.

موعد مباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 هو الواحدة والربع ظهر الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب سايتاما 2002، الذي احتضن عددا من مباريات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، قبل 20 عاما.

تتولى قنوات SSC الرياضية السعودية نقل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر.

كانت مباراة الدور الأول بين المنتخبين انتهت بفوز الأخضر السعودي بهدف دون رد، سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 71.

ويكفي "الأخضر" الفوز بأي نتيجة على اليابان، ليضمن التأهل رسميا إلى كأس العالم، وقبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتصدر المنتخب السعودي صدارة مجموعته بـ19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اليابان، بما يعني أن فوزه في المباراة المرتقبة بينهما يعني اتساع الفارق لـ7 نقاط قبل جولتين.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم آسيا قبل الجولة 8

السعودية - 19 نقطة

اليابان - 15 نقطة

أستراليا - 14 نقطة

عمان - 7 نقاط

الصين - 5 نقاط

فيتنام - بدون رصيد