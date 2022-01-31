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الامارات | الأهلي المصري يعير والتر بواليا إلى السيلية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري اليوم الاثنين انتقال والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه أنهى كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب.

وكان الأهلي قد أعار والتر بواليا إلى يني ملطية سبور التركي قبل بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ اللاعب العقد في نهاية ديسمبر الماضي بداعي عدم الحصول على مستحقاته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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