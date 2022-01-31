الامارات | الأهلي المصري يعير والتر بواليا إلى السيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعير والتر بواليا إلى السيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري اليوم الاثنين انتقال والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه أنهى كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب.

وكان الأهلي قد أعار والتر بواليا إلى يني ملطية سبور التركي قبل بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ اللاعب العقد في نهاية ديسمبر الماضي بداعي عدم الحصول على مستحقاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news