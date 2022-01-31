تصفيات كأس العالم.. ما هو موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي منتخب سوريا مع ضيفه كوريا الجنوبية في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.



ويحتل منتخب سوريا المركز الأخير في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بينما تأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، ويكفيها الفوز لضمان التأهل للمونديال أو التعادل أو الهزيمة حال خسارة الإمارات من إيران.

تلتقي سوريا مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الأول من فبراير/ شباط 2022 بملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي بالإمارات.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي، الرابعة بتوقيت سوريا.

تنقل المباراة عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية "SSC Sport 1HD"، وكذلك سيذاع اللقاء عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية على موقع "يوتيوب".

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022

منتخب إيران - 19 نقطة

منتخب كوريا الجنوبية - 17 نقطة

منتخب الإمارات - 9 نقاط

منتخب لبنان - 5 نقاط

منتخب العراق - 4 نقاط

منتخب سوريا - نقطتان