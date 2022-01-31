تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قبل لقائهما في نصف نهائي كأس إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

بلغ منتخب مصر الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بعد فوزه في ربع النهائي على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد.



وضرب منتخب مصر موعدا في المربع الذهبي، مع المنتخب الكاميروني "مستضيف البطولة"، الذي تأهل على حساب منتخب غامبيا، بفوزه عليه بهدفين دون رد.

وتقام المواجهة المرتقبة بين الكاميرون ومصر، الخميس المقبل، على أرضية ملعب "أوليمبي".

التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة، حقق خلالها "الفراعنة" الفوز في 15 مناسبة، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وفي كأس أمم إفريقيا، تقابلت مصر مع الكاميرون 13 مرة، وتفوق "الفراعنة" في 7 لقاءات.

وسبق للمنتخبين أن تواجها في نهائي كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون عامي 1986، و2008، بينما ذهب لقب عام 2017 للكاميرون.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من القاء الكاميرون ومصر، سيواجه الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي ستقام بعد غد الأربعاء، وستجمع منتخب بوركينا فاسو بنظيره السنغالي.