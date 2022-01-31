قناة مفتوحة على النايل سات تعلن إذاعة مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا.. التردد وطريقة الضبط

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات" عن إذاعة مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني في التاسعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على منتخب المغرب مساء أمس الأحد في الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب الكاميرون على حساب منتخب جامبيا.

وستذاع مباراة مصر والكاميرون عبر قناتي "بي إن سبورتس ماكس 1"، و"بي إن سبورتس ماكس 2" المشفرتين.

ويمكن لغير المشتركين في باقة "بي إن سبورت" متابعة المباراة مجانًا عبر القناة الجزائرية الأرضية، مكسورة الشفرة على القمر الصناعي "نايل سات".

تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

ولأن القناة مُشفرة، يتطلب منك عند ضبط التردد اتباع الخطوات الآتية:

- ضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك.

- اختر تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل أن تختار التثبيت اليدوي Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد الانتهاء من ضبط التردد سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000