رغم إصابته.. مصدر لمصراوي: الأهلي يصطحب بيرسي تاو لرحلة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر سيتوجه مع البعثة التي ستسافر إلى الإمارات العربية المتحدة لاستكمال علاجه هناك.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للتوجه إلى الإمارات مساء اليوم الاثنين، استعدادا للمشركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 3 فبراير وحتى 12 من الشهر ذاته.

وكان تاو قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، ويحتاج لفترة تتراوح من 3-4 أسابيع قبل العودة للملاعب، ليخرج من حسابات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في مونديال الأندية.

وقال مصدر لمصراوي في تصريحات خاصة، إن الجهاز الفني قرر اصطحاب تاو مع البعثة المتوجهة إلى الإمارات من أجل استكمال علاجه هناك، على أن يعود مع بعثة الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي سيستهل مشواره في البطولة بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل.