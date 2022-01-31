20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - محمد طارق.

خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمد أشرف "روقا" -محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - ماجد هاني - سيد محمد عبد الله -سيف جعفر.

خط الهجوم: حسام أشرف - يوسف أسامة - عمر السعيد.

جدير بالذكر أن الزمالك فقد فرصة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حل في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.