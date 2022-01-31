بقيادة صلاح.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام أسود الأطلس؟ (تقرير رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح منتخب مصر من الفوز على منتخب المغرب 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وقدم منتخب مصر أداء كبير أشاد به الجميع، بفوز مستحق على المغرب رغم التأخر بهدف في الدقائق الأول، والتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الـ16 في تاريخ الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

واستطاع الرباعي محمد صلاح، ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمود حسن تريزيجيه، تقديم أداء مميز قاد الفراعنة للتفوق على منتخب المغرب والتأهل إلى نصف النهائي، فماذا قدم الرباعي في المباراة؟:

محمد عبد المنعم:

استطاع محمد عبد المنعم قلب دفاع منتخب مصر من مواصلة أدائه المميز وتعويض غياب محمد حمدي الونش بسبب الإصابة.

ونجح عبد المنعم في الحد من خطورة مهاجم منتخب المغرب، ومنع أي خطورة على مرمى منتخب مصر، ونجاحه في المساهمة في الهدف الأول للفراعنة.

المحاولات: 1 صحيحة

الفوز بالكرة: 19 مرة

تزحلقات ناجحة: 3

اعتراض ناجح: 4

تغطية ناجحة: 11

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 0

استقبال الكرة: 38 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 59 منهم 50 صحيحة بنسبة 85%

أحمد فتوح:

كانت هناك مخاوف كبيرة من قوة الجبهة اليمنى لمنتخب المغرب بوجود أشرف حكيمي أبرز لاعبي الأسود ولاعب باريس سان جيرمان بالإضافة إلى وجود جناح إشبيلية الإسباني، ولكن لم يشعر أحد بخطورة في هذه الجهة بفضل الأداء المميز الذي قدمه أبو الفتوح ظهير أيسر منتخب مصر والدور الدفاعي الكبير الذي قدمه.

المحاولات: 1 صحيحة

المراوغات: 1

الفوز بالكرة: 16 مرة

اعتراض ناجح: 4

تغطية ناجحة: 12

خسر الكرة: 5

خسر الكرة تحت الضغط: 3

استقبال الكرة: 29 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 55 منهم 42 صحيحة بنسبة 76%

محمود حسن تريزيجيه:

شارك تريزيجيه بديلًا في بداية الشوط الثاني، استطاع أن يقدم مستواه المعهود الغائب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

رغم أن تريزيجيه لم يصل إلى أدائه المعروف منذ بداية البطولة إلا أنه نجح بكل قوة في تحويل تأخر منتخب مصر في المباراة، بل وتسجيله هدف الفوز للتأهل إلى نصف النهائي.

دقائق اللعب: 75 دقيقة

الأهداف: 1

المحاولات: 2 منهم محاولة صحيحة

المراوغات: 1

الفوز بالكرة: 6 مرة

اعتراض ناجح: 4

تغطية ناجحة: 2

خسر الكرة: 2

خسر الكرة تحت الضغط: 0

استقبال الكرة: 16 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 19 منهم 14 صحيحة بنسبة 74%

محمد صلاح:

الكبير يظهر في المباريات الكبيرة، قدم محمد صلاح نجم ليفرول مباراة ملحمية أمام منتخب المغرب، بدوره الفني ودوره كقائد لمنتخب مصر.

لم يبخل صلاح أن يقدم كل ما لديه في المباراة واستطاع تسجيل هدف التعديل وصناعة هدف الفوز، ليقود الفراعنة لنصف النهائي، وهو رجل المباراة.

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

المحاولات: 3 منهم محاولة صحيحة

المراوغات: 4

الفوز بالكرة: 5 مرات

تغطية ناجحة: 5

خسر الكرة: 10

خسر الكرة تحت الضغط: 6

استقبال الكرة: 41 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 36 منهم 24 صحيحة بنسبة 85%

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكاميرون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.