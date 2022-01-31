الأهلي يعلن إعارة بواليا إلى السيلية القطري حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن النادي الأهلي، عن إعارة والتر بواليا مهاجم الفريق، إلى نادي السيلية القطري، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وكان بواليا قد فسخ تعاقده مع مالاتيا سبور التركي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حتى غادر تركيا وعاد إلى القاهرة.

وأنهى الأهلي إجراءات فسخ تعاقد إعارة اللاعب الكونغولي مع مالاتيا سبور التركي والتي كان من المقرر لها موسم.

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، عن انتقال بواليا لنادي السيلية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي القطري.