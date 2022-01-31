مصدر لمصراوي: سلبية عينة مصطفى شوبير ومغربي قبل رحلة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، سلبية عينة مصطفى شوبير ومحمد مغربي لاعبي الفريق الأحمر من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان "الخليج 365" قد علم أمس الأحد بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا هم: مصطفى شوبير، محمد مغربي ومحمد ياسر، بجانب عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني وأحد الناشئين الآخرين، على أن يخضعوا لمسحة أخرى للتأكد من نتيجتها.

وأكد مصدر لمصراوي، صباح اليوم الاثنين أن العينة الثانية لمصطفى شوبير ومحمد مغربي جاءت نتيجتها سلبية، لكن لم يتحدد بعد موقفهما من السفر مع بعثة الأهلي إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 3 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض أولى مبارياته في بطولة مونديال الأندية أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير.