"صلاح البطل".. كيف علقت صحف أوروبا على تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كاس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

على الرغم من غيابه عن المنافسات الأوروبية في الوقت الحالي، إلا أن محمد صلاح لم يغب عن عناوين صحف أوروبا بعدما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا "كان 2021"

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغربي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

واستهل منتخب المغرب المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء، ثم تعادل محمد صلاح في الدقيقة 53، قبل أن يهدي محمود حسن "تريزيجيه" تمريرة متقنة ليسجل هدف الفوز القاتل للفراعنة في الشوط الإضافي الأول.

وعلقت صحف أوروبا على أداء قائد منتخب مصر رفقة زملائه.. وفيما يلي نستعرض أبرز العناوين:

ديلي ميل

"عزيمة لا تصدق"

وقالت الصحيفة: "أبهر محمد صلاح الجماهير بلحظة ساحرة أرسل خلالها منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية".

وتابعت: "كان مهاجم ليفربول في المكان المناسب في الدقيقة 53 بعد أن تقدم المغرب عن طريق ركلة الجزاء المبكرة لسفيان بوفال، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي".

وواصلت: " مع مرور 99 دقيقة، انطلق صلاح من الجهة اليمنى، ومرر تمريرة متقنة ناحية اليسار استقبلها تريزيجيه مسجلا هدف الفوز".

جارديان

"صلاح يصنع الفارق"

وقالت الصحيفة: "دفاع قوي بجانب محمد صلاح منح منتخب مصر التقدم في بطولة كأس أمم أفريقيا".

وتابعت: "كان صلاح حاسما، لقد سجل هدف التعادل وصنع هدف الفوز ليضرب منتخب مصر موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي البطولة".

ميرور

"صلاح وماني يلهمان مصر والسنغال التأهل لنصف نهائي الكان"

وأوضحت الصحيفة أن ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني قادا منتخبات بلادهما (مصر والسنغال) إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقاد صلاح منتخب مصر للفوز على المغرب بنتيجة 2-1، كما ساهم ماني في قيادة السنغال للفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1.

موقع ليفربول الرسمي

"هدف وصلاح وتمريرته يرسلان مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم"

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "تأخرت مصر بعد ركلة جزاء سفيان بوفال المبكرة ، لكن صلاح مهاجم ليفربول عادل النتيجة بعد وقت قصير من نهاية الشوط الأول بتسديدة من مسافة قريبة.

وأضافت: "بعد 10 دقائق من الوقت الإضافي للمباراة، انطلق قائد الفراعنة بهجمة من الناحية اليمنى ليمنح تريزيجيه فرصة تسجيل هدف الفوز".

ليفربول إيكو

"صلاح البطل"

وقالت الصحيفة: " سجل نجم ليفربول محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود مصر للفوز على المغرب 2-1 للوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية".

وتابعت: "عادل صلاح النتيجة ثم صنع هدف الفوز في الوقت الإضافي".

وواصلت: "تعني تلك المباراة أن صلاح سيغيب عن مواجهة ليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضه أمام كارديف سيتي يوم الأحد المقبل (6 فبراير)".

Thisisanfield

"صلاح يحجز مقعد التأهل لمصر"

وقالت: " كانت مباراة صعبة بالنسبة لصلاح الذي كافح في كثير من الأحيان لإحداث تأثير داخل فريق مصر، لكنه أثبت أنه مؤثر في مراحل خروج المغلوب".

وتابعت: "لم يأت رد مصر أمام المغرب إلا بعد نهاية الشوط الأول، وكان صلاح هو من أدرك التعادل بعد أن أبعد بونو رأسية محمد عبد المنعم".

وواصلت: "للمباراة الثانية على التوالي، خاض منتخب مصر وقت إضافي في البطولة، وساعد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في التقدم بنتيجة 2-1".