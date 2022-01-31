الحسرة تخيم على عناوين صحف المغرب بعد الإقصاء أمام مصر بربع نهائي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف المغربية الضوء على وداع أسود الأطلس منافسات بطولة كأس الأمم الافرقية "كان 2021" المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وخرج منتخب المغرب من منافسات ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة 2-1 بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

واستهل منتخب المغرب المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء، ثم تعادل محمد صلاح في الدقيقة 53، قبل أن يهدي محمود حسن "تريزيجيه" تمريرة متقنة ليسجل هدف الفوز القاتل للفراعنة في الشوط الإضافي الأول.

عبارات الحسرة والحزن غلبت على عناوين الصحف المغربية.. وفيما يلي نستعرض أبرزها:

البطولة

"مغادرة دون تبرير"

وقالت الصحيفة إن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب تخلف عن حضور المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، ولم يُدل بأية تصريحات تبرر هزيمة أسود الأطلس أمام الفراعنة ومن ثم وداع منافسات الكان.

"استغراب واستياء"

وتناولت الصحيفة تعليقات واعتراضات المغاربة على الركلة الجانبية الأخيرة للمنتخب المغربي في الشوط الإضافي الثاني وكيفية تعامل عمران لوزا معها.

وقالت الصحيفة: "أثارت لقطة الركلة الجانبية التي نفذها عمران لوزا في آخر أنفاس المباراة استغراب واستياء المغاربة".

وأضافت: "لقطة لوزا هي الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي من جانب المغاربة، مستغربين قرار اللاعب بتمرير الكرة إلى خارج منطقة الجزاء، بدلا من إرسالها نحو المرمى حيث تواجد كامل عناصر المنتخب بما فهم الحارس ياسين بونو".

وتابعت: "كاد المنتخب المصري يستغل خطأ لوزا في تقدير الفرصة الأخيرة، بانطلاقة محمد صلاح للتسجيل في المرمى الفارغ، لكنه سدّد في الشباك الخارجية بعد متابعة من المدافع نايف أكرد".

"زياش مثل صلاح.. يجعلونك تنتصر في المباريات"

ونقلت "البطولة" تعليق لمارك فوت مدرب منتخب الأولمبي المغربي السابق، الذي أكد أن غياب حكيم زياش عن صفوف أسود الأطلس في منافسات كان 2021 كان له تأثير واضح وملموس.

ونشر المدرب الهولندي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "صلاح وزياش من اللاعبين الذين يجعلونك تفوز بالمباريات.. أعتقد أنني كُنت على حق".

المنتخب

"هلوسات وحيد"

وقالت الصحيفة: "في مباراة شهدنا نسخا كثيرة منها، حيث تتعطل الحواس ويسوء تدبير الفترات الصعبة ويتفلسف المدرب، ليتكرر المشهد الحزين، ويخرج المنتخب الوطني من مسابقة".

وانتقدت الصحيفة اعتماد خليلوزيتش على منير الحدادي في التشكيل الأساسي وهو غير كامل الجاهزية، وأضافت: "ولأنه وحيد قرنه وزمانه، فإن خليلوزيتش يعود مجددا لهلوساته في توقيت صعب وفي مباراة مفصلية، يرمي بمنير الحدادي في التشكيل الأساسي في غياب كامل للجاهزية، ويشكل وسط الميدان من سفيان أمرابط وأيمن برقوق وسليم أملاح، وكأنه يلبس خط الوسط جلبابا دفاعيا لا يليق به ولا عليه".

"لعنة زياش ومزراوي"

وقالت الصحيفة: "اهتزت مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب عقب خسارة رفاق أشرف حكيمي أمام مصر ووداع الكان، ليتجدد الحديث عن الظلم الذي تعرض له الثنائي، حكيم زياش وزميله نصير مزراوي، بعد حرص خليلوزيتش على إبعاد اللاعبين عن قائمة منتخب المغرب".

ولفتت الصحيفة إلى أن مدرب أسود الأطلس أصر على عدم استدعاء حكيم زياش، كما منح عمران لوزا قميص نجم تشيلسي (رقم 7) في رسالة واضحة للجمهور المغربي بأن الأخير أفضل من زياش، قبل أن يظهر العكس ويتأكد المغاربة أنه لابديل عن نجم الفريق اللندني بين صفوف أسود الأطلس.

"هل يستمر أم يقال"

وفي تقرير آخر عبر صحيفة "المنتخب المغربية" طرحت سؤالا عما إذا كان المدرب البوسني سيستمر من منصبه أم ستتم إقالته.

وقالت: "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعاقدت مع خليلوزيتش في 2019، وأكد فوزع لقجع حينها (رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم) أن أهداف "أسود الأطلس" مع المدرب الجديد هي التأهل لكأس العالم 2022، والوصول لنصف نهائي كأس إفريقيا 2022 بالكاميرون وبعد ذلك التتويج باللقب الإفريقي عام 2023 .

وتابعت: "المدرب لم يصل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون وخرج من ربع النهائي بمعنى أنه لم يحقق أحد أهدافه".

هسبريس

"الإقالة تهدد خليلوزيتش"

وقالت الصحيفة: "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بخصوص مصير المدرب البوسني، إما الاستمرار في منصبه أو الاستغناء عنه، خاصة بعد فشله في بلوغ الهدف الأول في الكأس الإفريقية".

"خليلوزيتش يقاطع المؤتمر"

وقالت الصحيفة: "تخلف خليلوزيتش عن حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة بين المنتخبين المغربي والمصري، لحساب دور ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم".

وتابعت: "تفادى خليلوزيتش أسئلة الصحفيين الذين تكبدوا عناء التنقل إلى ياوندي لتغطية مشاركة المغرب في الكان، خصوصا بشأن اختياراته التقنية خلال المباراة ضد مصر".