مصدر يكشف لمصراوي.. أسباب توقف صفقة انضمام محمد فخري للمريخ السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن صفقة انتقال محمد فخري لاعب الفريق إلي المريخ السوداني خلال سوق الانتقالات الجاري، توقفت تماماً.

وكان الأهلي تلقى عرضاً رسمياً من المريخ السوداني لضم محمد فخري، في وقت سابق وفقاً لما صرح به مصدر لمصراوي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"النادي الأهلي تلقي خطابا رسميا من آدم سوداكال رئيس النادي السابق أكد فيه الأخير أن مجلس إدارة نادي المريخ الحالي برئاسة حازم مصطفي غير شرعي و بالتالي ليس من حقه إبرام صفقات لفريق الكرة".

وأتم: "وبالتالي النادي الأهلي رفض اتمام عملية إعارة اللاعب وقرر الإبقاء عليه وأبلغه بالسفر معه اليوم إلي الإمارات استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية خاصة وأنه مقيد في القائمة المبدئية".