مصدر يكشف لمصراوي.. إمكانية لحاق أبو جبل بمواجهة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أكد مصدر بمنتخب مصر، أن محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، يعاني من إصابة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مباراة الكاميرون بكأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الكاميرون مستضيف البطولة، يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان أبو جبل عانى من إصابة عضلية خلال مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، منعته من إكمال المباراة.

وقال مصدر بمنتخب مصر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أبو جبل يعاني من إجهاد بسيط، وسيشارك في مباراة الكاميرون بصورة طبيعية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر أعلن في وقت سابق، خضوع أبو جبل وأحمد حجازي لأشعة للتأكد من معاناتهما من إصابة على مستوى العضلة الضامة.