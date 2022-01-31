تعرف على مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الاثنين الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في عدة مسابقات.



ويحصل عشاق الكرة الأفريقية على عطلة قصيرة من مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، بعد إسدال الستار على مباريات الدور ربع النهائي (الأحد).

ومن المقرر أن تعود عجلة البطولة إلى الدوران يوم الأربعاء المقبل بمباراة الدور نصف النهائي الأولى التي تجمع بين منتخبي السنغال وبوركينا فاسو.

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره نيس ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس فرنسا 2022، مساء الإثنين، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية، وقناة cannal sport+.

يستضيف فريق فيوتشر نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة والأخيرة من كأس الرابطة المصرية، حيث تنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يستقبل الإسماعيلي في مباراة مهمة ومرتقبة نظيره الجونة في الجولة الأخيرة من كأس الرابطة المصرية التي يسعى الفريقان للتأهل إلى الدور نصف النهائي فيها، حيث تنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.