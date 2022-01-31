نتخب مصر يتلقى خبرا سارا قبل معركة الكاميرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، خبرا سارا قبل لقاء منتخب الكاميرون المرتقب، في كأس أمم أفريقيا 2022.



ويعاني المنتخب المصري من شبح الإصابات خلال مشاركته في النسخة 33 من البطولة، أولها قطع في الرباط الصليبي للظهير الأيمن أكرم توفيق، وأحدثها إصابة عضلية للحارس محمد أبوجبل.

وبين توفيق وأبوجبل، أصيب الحارس محمد الشناوي في العضلة الأمامية وتعافى المدافع محمود حمدي الونش من إصابته، بينما لم تتضح الرؤية بالنسبة للمدافع المخضرم أحمد حجازي.

وأوضح مصدر من منتخب مصر وفقا لموقع "يلا كورة" المصري أن أبوجبل جاهز للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة الكاميرون.

وفسر المصدر بقوله "أبوجبل يعاني فقط من إجهاد بسيط، لكنه جاهز للمباراة".

كان أبوجبل تعرض لإصابة في العضلة الأمامية بعد إنقاذ هجمة خطيرة لمنتخب المغرب مساء الأحد، في مباراة انتهت بفوز مصر 2-1 في الدور ربع النهائي.

وعلى إثر تلك الإصابة، شارك الحارس الشاب محمد صبحي، وهو الثالث في ترتيب حراس مرمى المنتخب المصري، بديلا لأبوجبل، وحافظ على نظافة شباك مرماه خلال الشوطين الإضافيين.