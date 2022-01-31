تعرف على موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب الإمارات مباراة صعبة خارج أرضه أمام إيران في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.



ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم "آسيا" برصيد 9 نقاط، بفارق 10 نقاط عن إيران المتصدرة، و8 عن كوريا الجنوبية الوصيفة.

ويتطلع الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من حسم المركز الثالث لبلوغ الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2022.

ويتواجه صاحبا المركز الثالث في مجموعتي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 معا، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة خامس مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية من أجل التأهل للمونديال.

تقام مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم آسيا يوم الثلاثاء الموافق 1 فبرير/ شباط.

وينطلق اللقاء الساعة 5.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.30 بتوقيت أبوظبي.

من المنتظر أن تنقل مباراة الإمارات وإيران عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وقنوات SSC السعودية، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

ترتيب مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

إيران – 19 نقطة

كوريا الجنوبية – 17 نقطة

الإمارات – 9 نقاط

لبنان – 5 نقاط

العراق – 4 نقاط

سوريا - نقطتان