وسائل إعلامية تكشف: هل يلحق أبو جبل بمباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن إمكانية لحاق محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطن، بمباراة الكاميرون المقبلة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بمنتخب مصر، قوله إن أبو جبل يعاني من إصابة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مباراة الكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني مستضيف البطولة، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وعانى أبو جبل من إصابة عضلية خلال مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، منعته من إكمال المباراة.

وأكد المصدر أن أبو جبل "يعاني من إجهاد بسيط، وسيشارك في مباراة الكاميرون بصورة طبيعية".

يشار إلى أن منتخب مصر أعلن في وقت سابق، خضوع أبو جبل وأحمد حجازي لأشعة للتأكد من معاناتهما من إصابة على مستوى العضلة الضامة.