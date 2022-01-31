تفاصيل جديدة بشأن خناقة لاعبي مصر والمغرب.. «ليكيب» الفرنسية: حارس المنتخب اعتدى على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل المشاجرة العنيفة التي حدثت بين لاعبي المنتخب المصري والمغربي، عقب نهاية المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حالياً بالكاميرون.

وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة القارية، بعد تغلبه على نظيره المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، بأن الفوضى التي حدثت عقب نهاية اللقاء في ممر الملعب، كانت بسبب احتفالات لاعبي منتخب مصر التي استفزت لاعبي المنتخب المغربي.

وأضافت الصحيفة أن محمود جاد، الحارس الرابع لمنتخب مصر، قام بالاعتداء على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، دفاعاً عن مساعد المنتخب الوطني، مشيرة إلى أن حارس مرمى الفراعنة لم يكن يعرف أن هذا رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكان فوزي لقجع قد حضر مباراة مصر من أجل دعم لاعبي منتخب المغرب، للتأهل واستكمال مسيرة المنتخب في كان 2021.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الكاميروني، أصحاب الأرض، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفي وقت سابق، كشف عمر صبحي، مراسل قناة "إم بي سي مصر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين لاعبي مصر والمغرب عقب نهاية المباراة.

وقال المراسل إن المشكلة بدأت بمشادات كلامية من قبل منتخب المغرب، ثم تحولت لاشتباكات بالأيدي بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية المباراة.

وأكد صبحي أن أعضاء الأمن والجهات المعنية كذلك تمكنوا من السيطرة على المشكلة دون حدوث أي إصابات.

وأضاف مراسل القناة أن المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، ومساعديه قاموا بالاعتذار من مدرب المنتخب المغربي ورئيس الاتحاد المغربي عن هذا الاشتباك.