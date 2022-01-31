ملف الخليج 365.. صعود مصر.. هجوم كيروش.. واشتباك بين فتوح ومهاجم المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها صعود المنتخب المصري إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

المنتخب المصري تأهل إلى المربع الذهبي بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة (2-1).

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

وائل جمعة: لم نحصل على البطولة حتى الآن.. وسنحتفل بعد التتويج

مصدر بالأهلي لمصراوي: قيد محمد عبدالمنعم في قائمة كأس العالم للأندية

رسميًا.. فيوتشر يعلن عودة عبد المنعم للأهلي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة أبو جبل وحجازي

بالفيديو.. اشتباك بين فتوح والنصيري أمام غرف الملابس عقب مباراة مصر والمغرب

كيروش يهاجم الحكام بعد الفوز على المغرب بكأس الأمم

بسبب بونو.. خطأ تحكيمي في فرصة الدقيقة 120+ لمنتخب مصر (قانون اللعبة)

ملعب "أوليمبي" قد يستضيف مباراة مصر والكاميرون بعد رفع الإيقاف عنه

السولية: ليس من الوارد الخسارة من المغرب بسبب "قلة التركيز"

السنغال تهزم غينيا الاستوائية وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

تقرير.. منتخب مصر يقصي المغرب من ربع نهائي أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي

تريزيجيه: هدفنا البطولة.. ومش مهم الإصابة أهم حاجة بلدي

النني: مناوشاتنا مع لاعبي المغرب سببها الروح.. ونمتلك واحد من أفضل لاعبي الكرة الأرضية

عبد المنعم: تعرضنا للضغط في الشوط الأول.. واتفقنا على العودة أمام المغرب

صلاح رجل مباراة منتخب مصر والمغرب بكأس الأمم

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون بكأس الأمم

مصدر لمصراوي: إيجابية ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. ومسحة جديدة مساء

الأهلي ينهي مشواره في كأس الرابطة بتعادل مع البنك الأهلي