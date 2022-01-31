تفاصيل خناقة لاعبي مصر والمغرب.. ومراسل قناة MBC مصر يتحدث عن إيقاف بعض لاعبي المنتخب قبل مباراة الكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عمر صبحي، مراسل قناة "إم بي سي مصر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل المشاجرة التي حدثت بين لاعبي مصر والمغرب عقب نهاية المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا وانتهت لصالح المنتخب الوطني بهدفين لهدف.

وقال المراسل إن المشكلة بدأت بمشادات كلامية من قبل منتخب المغرب، ثم تحولت لاشتباكات بالأيدي بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية المباراة.

وأكد صبحي أن أعضاء الأمن والجهات المعنية كذلك تمكنوا من السيطرة على المشكلة دون حدوث أي إصابات.

وأوضح “كان فيه شدة ملعب أكثر من مرة، والحكم بسبب سوء إدارته للمباراة وتر اللاعبين وساهم في حالة الشد والجذب”.

وأشار المراسل إلى أن المخيف في الأمر هو أن الاتحاد الإفريقي قد يتدخل لفرض عقوبات بعدم مشاركة بعض لاعبي المنتخب الوطني في مباراة الكاميرون المقبلة، لافتاً إلى أن كل الأمور ميسرة لتأهل الكاميرون للمباراة النهائية.

وأكد صبحي أن المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، ومساعديه قاموا بالاعتذار من مدرب المنتخب المغربي ورئيس الاتحاد المغربي عن هذا الاشتباك.

من جانبه، طالب عمرو أديب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل حماية اللاعبين في مباراة مصر والكاميرون القادمة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وأضاف أديب أن اتحاد الكرة يجب عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل حماية لاعبي المنتخب المصري في مباراة الكاميرون، خاصة بعد المشكلة التي حدثت في مباراة مصر و المغرب اليوم.