رسميًا.. الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع الحلواني حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، التعاقد مع عمرو الحلواني المدافع الأيسر لسيراميكا كليوباترا حتي نهاية الموسم،قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد، ضمن سياسته في تدعيم صفوف الفريق المختلفة.

وأنهي الإسماعيلي مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا صفقة تبادلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، حيث ضم عمرو الحلواني بناءًا علي طلب اللجنة الفنية برئاسة حماده المصري والجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي في إتمام التعاقد مع اللاعب عمرو الحلواني مقابل إعارة عبد الله جمعه لاعب الفريق إلي نادي سيراميكا كليوباترا

وأصبح " الحلواني " هو ثامن صفقات الدراويش في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر.