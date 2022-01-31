أشرف صبحي: منتخب مصر استعاد هيبته في قارة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن سعادته بتحقيق منتخب مصر الفوز على نظيره المغربي، مساء الأحد، بنتيجة 2-1، في لقاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا.

وضرب المنتخب المصري بذلك موعدا مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي البطولة، بعدما فاز الأخير على جامبيا مساء السبت.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" سعيد بوجود الآن روح المنتخب التي كان عليها ما قبل 2010، وبدأ هذا الأمر من البطولة العربية".

وأضاف:" نملك لاعبين لهم وزنهم وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، حين نشعر بأن الفريق قدم كل ما لديه ويخسر يكون لدينا حالة من الرضا".

وتابع:" منتخب مصر استعاد هيبته في القارة الأفريقية، وهدفنا التأهل لكأس العالم 2022".

وأكمل: " من 2012 حتى 2016 لم نصل إلى أمم أفريقيا وحين تأهلنا لكأس العالم في عام 2018 لم يكن المستوى مرضى لنا".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته:" حين نظمنا امم افريقيا على أرضنا عام 2019 لم نرى المنتخب المصري بالمستوى المنتظر ".