وائل جمعة: لم نحصل على البطولة حتى الآن.. وسنحتفل بعد التتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، على الفوز أمام المغرب، بنتيجة، 2-1، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" أُشيد باللاعبين البدلاء قبل الأساسيين، كل لاعب دخل كبديل أدى ما عليه وكان له الفضل في الفوز".

وأضاف:" حتى الآن لم نفعل أي شيء، ولم نحصل على البطولة حتى الآن، وسنفرح بعد المباراة النهائية والتتويج بلقب أمم أفريقيا".

وتابع:" خضنا هذه التجارب في أوقات سابقة مع منتخب مصر ومن الصعوبات التي واجهتنا وجود لاعبين اول مرة يشاركوا في امم افريقيا".

وأتم تصريحاته: "نعد الجماهير بإظهار نفس الروح في المباراة المقبلة، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير مع لاعبي المنتخب".

وضرب المنتخب المصري بذلك موعدا مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي البطولة، بعدما فاز الأخير على جامبيا مساء السبت.