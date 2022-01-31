مصدر بالأهلي لمصراوي: قيد محمد عبدالمنعم في قائمة كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الفريق قام بقيد محمد عبد المنعم لاعب الفريق العائد من الإعارة في نادي فيوتشر، في قائمة الفريق المحلية وفي قائمة كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي استعادة محمد عبد المنعم مدافع فريق فيوتشر وإنهاء إعارته.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي قام بتسجيل عبدالمنعم محليا اليوم وتم إرسال إخطار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بهدف قيد اللاعب في قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للاندية".

وكان عبد المنعم انتقل إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، إلا أن تألقه بشكل لافت مع المنتخب المصري أدى إلى عودته.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، يوم 5 فبراير المقبل.