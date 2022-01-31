السنغال تُكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزها على غينيا الاستوائية

أكمل المنتخب السنغالي عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا - الكاميرون 2021 بفوزه المستحق على منتخب غينيا الاستوائية 3-1 الأحد ليضرب موعداً مع منتخب بوركينا فاسو.



على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، افتتح فامارا دييدهيو التسجيل للسنغال في الدقيقة 28، وأدرك جانيك بويلا سام التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57، قبل أن يحرز البديل شيخو كوياتي الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة 68 واسماعيلا سار الثالث في الدقيقة 79 من عمر المباراة.



وضرب المنتخب السنغالي الذي تأهل للمرة الثانية توالياً إلى المربع الذهبي في كأس أمم إفريقيا، موعداً مع منتخب بوركينا فاسو في الثاني من شهر شباط/فبراير من أجل حجز مقعد في نهائي البطولة.



ويعد المنتخب السنغالي مرشحاً للوصول إلى منصة التتويج لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفاً في نسخة 2019، نظراً لضمه كوكبة من النجوم المنتشرين في الأندية الأوروبية.



وكان منطقياً أن يكون المنتخب السنغالي بقيادة المدرب أليو سيسيه وفي الملعب نجم ليفربول ساديو مانيه الطرف الأفضل، حيث سيطر على المجريات على نحو كامل إذ اعتمد المدير الفني على قوته الضاربة بوجود أفضل حارس في العالم ادوار مندي المحترف في تشيلسي ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي وظهير بايرن ميونيخ بونا سار ومدافع باريس سان جيرمان عبدو ديالو وفي الوسط لاعب سان جيرمان أيضاً ادريسا غانا غايي وصانع ألعاب ليستر سيتي ناماليس مندي ومانيه.

(بي إن سبورت)