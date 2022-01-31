الامارات | أحمد بن سعيد يتوج فيكتور هوفلاند بطلاً لـ «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يتوج فيكتور هوفلاند بطلاً لـ «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فيكتور هوفلاند، بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك بنسختها الـ33 برعاية Slync.io في نادي الإمارات للغولف، وذلك في ختام أربعة أيام من المنافسات الحماسية التي شهدت مشاركة 132 لاعباً من نخبة نجوم الغولف في العالم.

ونجح النجم النرويجي في حسم النتيجة لمصلحته في مواجهة الإنجليزي ريتشارد بلاند، بعد لعبة إضافية تحبس الأنفاس بحضور آلاف المتابعين على أرض ملعب المجلس، ليحقق أول ألقابه في بطولات سلسلة رولكس، وثاني فوز له في جولة دي بي ورلد في مشاركته الـ22.

وتوجّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عقب انتهاء المنافسات، لتسليم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً كأس الدلة العربية، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف.

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالدور الفاعل الذي قدمته البطولة على مدار 33 عاماً، مثمناً نجاحاتها بجميع أنشطتها التنظيمية والفنية وحتى الجماهيرية، التي أكدتها وصولها إلى النسخة 33، إضافة إلى سعي بل حرص أبرز نجوم اللعبة في العالم على الوجود في هذا المحفل السنوي، ما يعكس ارتفاع المستوى الفني، عكسه الترقب الكبير خلال أيام البطولة لمعرفة بطل النسخة الجديدة، حيث إنها تكون شاهدة في أكثر من نسخة على ولادة نجم جديد على الساحة العالمية. ووجه في ختام حديثة الشكر للجنة المنظمة العليا للبطولة، ولكل اللجان العاملة، وهنأ الفائزين. وكان هوفلاند قد بدأ الجولة النهائية الأحد، متأخراً بست ضربات عن المتصدّر، ليسجل في ختام الجولة ضربة بيردي على مسافة ثلاث أقدام، ويحصد الجائزة الكبرى بقيمة 1.36 مليون دولار أميركي، فيما أخفق منافسه، البالغ من العمر 49 عاماً، في التسجيل على مسافة أربع أقدام، ليحلّ في المركز الثاني، ويفوز بجائزة قيمتها 880 ألف دولار أميركي، وحلّ في المركز الثالث روري ماكلروي، المصنف ثامناً عالمياً، مع جائزة بقيمة 504 آلاف دولار أميركي، بعد الخطأ الذي ارتكبه في الحفرة 18. حضر مراسم التتويج أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات، محمد الشيباني.

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