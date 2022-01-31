الامارات | شباب الأهلي يضم موهبة رأس الخيمة محمد درويش

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضم موهبة رأس الخيمة محمد درويش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح نادي شباب الأهلي في ضم موهبة نادي رأس الخيمة محمد جمعة درويش، هداف منتخب الناشئين ودوري الأشبال في آخر ثلاثة مواسم، وذلك بعد منافسة قوية مع أندية القمة التي أرادت التوقيع مع اللاعب ومنها العين، الوحدة، والجزيرة قبل أن يوافق نادي رأس الخيمة على بيع اللاعب إلى شباب الأهلي.

وقال لاعب رأس الخيمة والمنتخب الوطني السابق والد اللاعب، جمعة درويش، لـ«الإمارات اليوم»: «خطوة جديدة لابني محمد أتمنى أن يوفق فيها بعد فترة من المفاوضات مع عدد من الأندية التي طلبت التعاقد مع محمد، ومنها أندية العين، الجزيرة، والوحدة، ولكن نجح شباب الأهلي في التفاوض بقوة مع نادي رأس الخيمة، وأنهى تسجيل اللاعب في صفوف (فرسان دبي) بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية».

وأضاف جمعة درويش: «أشكر عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سليمان، ورئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة عبدالرحيم شاهين، على ما قاما به من أجل إنهاء صفقة انتقال اللاعب إلى ناديه الجديد، ما حدث يعتبر استثماراً رائعاً لنادي رأس الخيمة في اللاعبين الشباب والصاعدين، حيث يضم النادي عدداً كبيراً من النجوم الصغار وسيكون لهم مستقبل رائع».

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