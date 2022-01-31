الامارات | دبا الفجيرة يستعيد صدارة «الأولى» من بوابة الرمس

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يستعيد صدارة «الأولى» من بوابة الرمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على مضيفه الرمس بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى، مستعيداً الصدارة برصيد 43 نقطة، حيث سجل أهدافه البرازيلي سوزا هدفين، ومواطنه دياجو وخالد عبدالله، بينما سجل للرمس أحمد السيد.

وفاز الحمرية على مضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجل للحمرية البرازيلي جيلمار هدفين، ومواطنه هنريكو، بينما سجل لأصحاب الأرض البرازيلي هنريكو، ليصبح رصيد الحمرية 36، والتعاون 10.

وفاز البطائح على ضيفه الفجيرة بهدفين نظيفين، سجلهما بيدرو واناتول برتراند، ليصبح رصيد البطائح 31، وفاز «جلف إف سي» على ضيفه «ستي» بهدفين نظيفين، سجلهما سالمين سالم، ليصبح رصيد الفائز 17 نقطة مقابل ست نقاط لفريق «ستي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news