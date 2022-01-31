السنغال تفوز على غينيا الاستوائية وتضرب موعداً مع بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب السنغالي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه السهل على نظيره غينيا الإستوائية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في ختام منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية المقامة حالياً في الكاميرون 2021 وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

تقدم المنتخب السنغالي عن طريق اللاعب فامارا دييدهيو في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

وأدرك يانيك بويلا هدف التعادل لصالح غينيا الإستوائية في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

ونجح شيخو كوياتيه في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب السنغال بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

واختتم إسماعيلا سار ثلاثية منتخب السنغال بالدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ودخل منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إدوارد ميندي / خط الدفاع: بونا سار - كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - ساليو سيس / خط الوسط: نامباليس ميندي - باب جايي - إدريسا جاي / خط الهجوم: بولاي ديا - ساديو ماني - فامارا ديديو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السنغال مع منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي، بعدما تأهل الأخير بفوزه الصعب على منتخب تونس بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.