مشاجرة عنيفة بين لاعبي مصر والمغرب في غرف خلع الملابس «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمشاجرة بين لاعبي مصر والمغرب في غرف خلع الملابس، وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد.

وعلى الرغم من خروج لاعبي المنتخبين بشكل طبيعي من أرضية الملعب، إلا أنه لم يتضح حتي الآن سبب المشادة.

وبدا من الفيديو أن المشادة كانت بين ظهير أيسر المنتخب الوطني أحمد فتوح وياسين بونو حارس المنتخب المغربي.

كما تدخل عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري ووائل جمعة مدير الكرة، من أجل إنهاء الاشتباك بين اللاعبين وبعضهم.

ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام المغرب في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليضرب موعداً مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة القارية.