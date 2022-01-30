أول تصريح لـ محمد صلاح بعد فوز المنتخب على المغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

علق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على الفوز أمام المغرب، مساء اليوم الاحد.

ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام المغرب في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليضرب موعداً مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة القارية.

وعقب نهاية المباراة، قال صلاح في تصريحات صحفية: "شيء جميل أن نفوز على منتخب عريق اسمه المنتخب المغربي، المباراة كانت محتمدة".

وأضاف قائم المنتخب الوطني: "فوز مهم على منتخب صعب، ولعبنا بشكل جيد وتحكمنا في المباراة والف مبروك لكل الجماهير المصرية".