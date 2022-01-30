تعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أطاح المنتخب المصري بنظيره المغربي من كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة القارية.

وضرب المنتخب الوطني موعداً مع منتخب الكاميرون، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي الكاميرونية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميروني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير، في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام المغرب في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، في المقابل نجح منتخب الكاميرون فى التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعدما أنهى مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 1-1، حيث تقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.