رسميًا.. فيوتشر يعلن عودة عبد المنعم للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن نادي فيوتشر مساء اليوم الأحد، إنهاء إعارة محمد عبد المنعم ليعود من جديد إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء بيان فيوتشر، الموافقة على إنهاء إعارة محمد عبد المنعم "كواجب وطني" من أجل دعم صفوف الفريق الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية.

وكان عبد المنعم انتقل إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، إلا أن تألقه بشكل لافت مع المنتخب المصري أدى إلى عودته.

في المقابل، وافقت إدارة النادي الأهلي على مد إعارة كريم نيدفيد لموسم آخر، بجانب إعارة عبد الرحمن أشرف "مانو" حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن "نيدفيد" انتقل إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الماضية على سبيل الإعارة.