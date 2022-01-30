منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة أبو جبل وحجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة كل من أحمد حجازي ومحمد أبو جبل مدافع وحارس مرمى المنتخب الوطنبي، في العضلة الضامة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه على منتخب المغرب، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكان الثنائي تعرضا للإصابة خلال مباراة منتخب مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ولم يتمكنا من إكمال المباراة.

وسيخضع الثنائي لآشعة للتأكد من التشخيص المبدئي لإصابة كل منهما في العضلة الضامة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة، يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.