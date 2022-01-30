بالفيديو.. اشتباك بين فتوح والنصيري أمام غرف الملابس عقب مباراة مصر والمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وقعت اشتباكات بالأيدي بين أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر ويوسف النصيري لاعب منتخب المغرب، عقب نهاية المباراة بين المنتخبين بالدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا.

وبعد صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري على المغرب بهدفين لهدف، دخل فتوح في مشادة مع النصيري أثناء التوجه لغرف خلع الملابس، ليتطور الأمر للاشتباك بالأيدي.

وتدخل عدد من اللاعببن لانهاء الاشتباك الذي حدث بين فتوح ولاعب المنتخب المغربي، لينتهي الموقف بدخول الظهير الأيسر لمنتخب مصر إلى غرفة خلع الملابس.

وضرب منتخب مصر موعدا لمواجهة الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر لها الخميس المقبل.