كيروش يهاجم الحكام بعد الفوز على المغرب بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

هاجم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، حكام مباراة "الفراعنة" ضد منتخب المغرب في اللقاء الذي جاء ضمن دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وقال كيروش في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي :"أعتقد أنه يجب إبلاغنا بما يحدث للحكام عندما لا يكون لديهم مباراة عادلة".

وأضاف :"يجب على الحكام عقد مؤتمرًا صحفيًا بعد المباراة للإجابة على أسئلة الصحافة مثل المدربين واللاعبين".

وتحدث المدير الفني البرتغالي عن مباراة المنتخب الكاميروني المقبلة :"أعتقد أن الطريقة الأفضل لمواجهة الكاميرون هيّ الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، هم فريق قوي للغاية".

وكان المنتخب المصري تغلب على منافسه المغربي بهدفين مقابل هدف في إطار دور الثمانية من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تكون المواجهة المقبلة لمنتخب مصر ضد منتخب الكاميرون، يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني صعد لدور نصف النهائي بالفوز على منتخب جامبيا بهدفين دون رد.