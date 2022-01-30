بسبب بونو.. خطأ تحكيمي في فرصة الدقيقة 120+ لمنتخب مصر (قانون اللعبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت الدقيقة الأخيرة من مباراة منتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على فرصة خطيرة قادها محمد صلاح.

نجح المنتخب المصري في الفوز على المغرب بنتيجة 2-1 ليتجاوز الشقيق العربي ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة أمام الكاميرون.

لكن لقطة الدقيقة الأخيرة من جانب المنتخب المصري شهدت على خطأ من جبريل كامارا المساعد الثاني لحكم المباراة في التمركز مع خط التسلل.

في حين كان ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي متقدما من أجل تحقيق الزيادة العددية مع الزملاء، قطع المنتخب المصري الكرة انطلق بها محمد صلاح.

عقب تجاوز خط الوسط لعب الكرة إلى رمضان صبحي الذي كان متقدما عنه قليلًا، في حين كان المدافع الوحيد من صفوف المغرب في منتصف ملعبه هو نور الدين أمرابط.

ويخالف هذا الأمر قانون اللعبة، رقم 11 الخاص بالتسلل:

يعتبر اللاعب متسلل إذا:

- كان أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه في النصف الخاص بالفريق المنافس (باستثناء خط المنتصف)

- كان أي جزء من رأسه أو جسده أو قدميه أقرب إلى خط مرمى الفرق المنافس من الكرة وآخر ثاني منافس.

بناء على هذا النص، فإن رمضان صبحي أثناء تمرير محمد صلاح الكرة له قد حقق شرطين لوقوعه في التسلل، وهو "أقرب إلى خط مرمى الفرق المنافس من الكرة وآخر ثاني منافس."

وأخطأ الحكم بالتحرك مع أخر مدافع في صفوف المنتخب المغربي وليس آخر ثاني مدافع الذي كان في وسط ملعب المنتخب المصري أثناء تمرير صلاح للكرة.

ولم تسكن الكرة شباك المنتخب المغربي على كل حال ولم يكن لها تأثير على النتيجة، لكن في حال تسجيلها كانت ستعود إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعتها على كل حال.