ملعب "أوليمبي" قد يستضيف مباراة مصر والكاميرون بعد رفع الإيقاف عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رفع الإيقاف عن ملعب "أوليمبي"، وأنه سيستضيف إحدى مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا والمباراة النهائية.

وكان ملعب أوليمبي شهد حادث تدافع عقب مباراة منتخب الكاميرون وجزر القمر، أسفر عن مقتل ثمانية متفرجين وإصابة عدد من المتفرجين الآخرين.

ومنع الاتحاد الأفريقي، ملعب "أوليمبي" من استضافة مباراة منتخب مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، إلا بعد الحصول على التأكيدات والضمانات بتنفيذ التدخلات والتدابير المناسبة والكافية لضمان عدم وقوع حادثة مماثلة.

وتلقى باتريس موتسيبي رئيس "كاف"، بعد عقد اجتماع للجنة كاف المنظمة، التقرير الذي أعدته إدارة السلامة والأمن في كاف بالاشتراك مع اللجنة المحلية المنظمة فيما يتعلق بالظروف الخاصة بالمأساة التي حدثت في استاد أوليمبي.

وسلط التقرير الضوء على الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي عُقدت في الموقع مع كبار ممثلي الشرطة والدرك والجيش، إلى جانب وزراء رفيعي المستوى في الحكومة والدفاع والشرطة في الكاميرون، بمن فيهم حاكم ياوندي وأصحاب المصلحة الآخرون.

كما سلط التقرير الضوء على التوصيات والمداخلات لضمان عدم تكرار أي مأساة من هذا النوع.

وبعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية بالإضافة إلى تلك التي تم تنفيذها بنجاح بالفعل في ملعب أحمدو أهيدجو خلال مباراة المغرب ومالاوي، وفي ملعب جابوما خلال مباراة جامبيا والكاميرون ،وافقت لجنة "كاف" المنظمة بالإجماع على رفع الإيقاف المفروض على ملعب أوليمبي.

وسُمح لملعب "أوليمبي" إقامة إحدى مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وكذلك المباراة النهائية.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب "أوليمبي" مباراة نصف النهائي التي ستجمع منتخب مصر والكاميرون.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلتقي مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا عقب فوزه على منتخب المغرب في ربع النهائي بنتيجة (2-1).