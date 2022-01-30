مصر تتجاوز المغرب وتواجه الكاميرون في نصف النهائي



بلغت مصر دور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، الأحد، عقب فوزها على نظيرتها المغرب بهدفين لواحد بعد التمديد لشوطين إضافيين.



بدأ اللقاء بهجوم متبادل من الطرفين، أثمر عن هدف مُبكر جاء من ركلة جزاء نفذها سفيان بوفال بنجاح معلنا عن تقدم منتخب بلاده المغرب في الدقيقة 7، بعد خطأ ارتكبه أيمن أشرف على أشرف حكيمي داخل المنطقة المحظورة.



عقب الهدف المغربي كثف "الفراعنة" من محاولاتهم على مرمى ياسين بونو الذي تصدى لتصويبة رائعة حاول من خلالها أيمن أشرف تعويض خطأه في لقطة الجزاء.



وأبعد بونو فرصة خطيرة أخرى للمنتخب المصري حين حاول أحمد أبو الفتوح مباغتة الشباك المغربية بتسديدة قوية كان حارس مرمى إشبيلية حاضرا أمامها.



وواصل المنتخب المصري البحث عن التعديل في الشوط الثاني، وجاءت نتائجه بتسجيل محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب بلاده عند الدقيقة 53 إثر ركلة زاوية وصلت الكرة منها إلى هداف الدوري الإنجليزي الذي تابعها داخل المرمى بسهولة.



واستمرت الندية بين المنتخبين في دقائق المباراة التالية، حيث منع رومان سايس الكرة من تجاوز خط مرمى المنتخب المغربي بعد انفرد عمر المرموش بالحارس بونو.



وجاء رد "أسود الأطلس" من ركلة حرة ثابتة نفذها نايف أكرد بتسديدة قوية تصدى لها محمد أبو جبل قبل أن ترتد الكرة وترتطم بالعارضة وتذهب خارج الملعب.



النتيجة ظلت تُشير إلى التعادل الإيجابي حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، عرف الأول منهما إحراز تريزيغيه هدفا ثانيا للمنتخب المصري مستغلا تمريرة قدمها له صلاح على طبق من ذهب.



وفي وقت كان من المنتظر فيه ظهور ردة فعل من جانب المنتخب المغربي، نجح "الفراعنة" في السيطرة والتحكم بمجريات اللعب والحفاظ على تقدمهم إلى غاية إعلان نهاية المباراة.



وتواجه مصر في المربع الذهبي مستضيفة البطولة، الكاميرون، التي تأهلت بعد انتصارها على غامبيا بهدفين نظيفين.

