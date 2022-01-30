الامارات | موقف مؤثر بين محمد صلاح وأشرف حكيمي ينال تعاطف جمهور مصر والمغرب.. (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مؤثر بين محمد صلاح وأشرف حكيمي ينال تعاطف جمهور مصر والمغرب.. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم المصري محمد صلاح هدف المنتخب المصري وقائد الفريق على مواساة النجم المغربي وعدد من لاعبي المنتخب عقب خسارة المباراة ووداع البطولة، حيث حرص صلاح على الذهاب إلى أشرف حكيمي والجلوس بجانبه والحديث معه قبل أن يتعانقان في مشهد نال إعجاب الجمهور المصري والمغربي عبر شبكات التواصل الإجتماعي.



وانتشرت صور محمد صلاح، وهو يجلس بجوار أشرف حكيمي بعد المباراة يواسيه على النتيجة التي انتهت عليها المباراة وخروجه من البطولة، كما حرص صلاح على مواساة عدد أخر من نجوم المنتخب المغربي.



ونالت الصور الكثير من التعليقات الإيجابية التي تشير إلى قرب اللاعبين والجمهور المصري والمغربي بعد مباراة كرة قدم رائعة تقدم فيها المنتخب المغربي بهدف قبل أن يعود المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح إلى المباراة ويحرز ثنائية رائعة في مرمى المنتخب المغربي.



وكان اللاعبين محمد صلاح وأشرف حكيمي قد تقابلا في دور المجموعات بنفس الفندق وحرص حكيمي على التصوير مع صلاح ونشر الصورة على حسابه الرسمي قبل أن يعيدها صلاح على حسابه أيضاً قبل أن يعرف اللاعبين أنهما سيتقابلان في الدور ربع النهائي من البطولة وسيبعد أياً منهما الآخر خارج البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news