موندو ديبورتيفو: انتقال حر يلحق توليسو بالريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية أن من المحتمل أن ينتقل الفرنسي كورنتان توليسو من نادي بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعد أن تأكد رحيل الألماني نيكلاس شوله عن بايرن في صفقة انتقال حر، حيث كان الرئيس التنفيذي لبايرن أوليفر كان، أعلن مؤخرا أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد فشل مفاوضات التجديد معه.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الرياضية أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب الفرنسي الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم.

يذكر أن عقد كل من توليسو (27 عاما) وشوله (26 عاما) مع بايرن سينتهي في الصيف المقبل.

كان توليسو لاعب خط الوسط انتقل إلى بايرن في صيف 2017 قادما من ليون في صفقة كانت قياسية آنذاك بالنسبة لبايرن، حيث بلغت قيمتها 5ر41 مليون يورو، غير أنه لم يتمكن من لعب عدد كبير من المباريات مع النادي البافاري بسبب تعرضه لإصابات متكررة، من بينها إصابته بالرباط الصليبي.

وجرى الحديث عن احتمال تجديد عقد توليسو مع بايرن، وذلك بعد أن استعاد لياقته في الفترة الأخيرة، وكان أوليفر كان قد صرح قبل أيام قليلة بقوله «لا يمكن أن يحدث لنا شيء أفضل من أن يقدم اللاعبون أفضل أداء، ثم يعودوا مرة أخرى إلى اللعب». كما أشاد المدير الفني لبايرن يوليان ناجلسمان بتوليسو في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن لاعبين مثل ديفيد الابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز كانوا رحلوا في العام الماضي عن بايرن في صفقة انتقال حر دون أن يحصل النادي البافاري على مقابل نظير انتقالهم إلى أندية أخرى، وقال كان إن رحيل لاعبين عن أنديتهم في صفقة انتقال حر «ليس ملكا حصريا لبايرن، وأعتقد أن لدينا فرصا أكثر من المخاطر في الموقف الراهن».