فولفسبورج يعتزم قيد يوناس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل نادي كوبنهاجن الدنماركي لكرة القدم على عرض من نادي فولفسبورج الألماني لضم المهاجم يوناس فيند، وذلك حسبما ذكر النادي الدنماركي على موقعه الالكتروني. وأوضح نادي كوبنهاجن أن هناك مفاوضات تجري في الوقت الراهن مع فولفسبورج. يذكر أن يوناس فيند (22 عاما) أحرز في 16 مباراة خاضها في الدوري الدنماركي 6 أهداف كما ساعد على إحراز 4 أهداف أخرى. ومن الممكن أن يحل فيند بديلا للمهاجم الهولندي فوت فيرجوست لاحتمال انتقاله إلى نادي برنلي الإنجليزي.

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